驚！嘉義長庚急診室外救護車被風吹著走

救護員在左邊用肉身擋住救護車。（照片：爆料公社臉書） 中評社台北7月7日電／丹娜絲颱風6日晚上11時40分登陸嘉義布袋，雲嘉南沿海吹出13級以上強陣風，這是繼1986年韋恩颱風以來，再次有中颱登陸中部，更是首次有颱風從嘉義登陸。有網友臉書分享，昨晚嘉義長庚急診室門外，有輛救護車被強風吹著走，救護員用肉身拚命擋住救護車的畫面。也有網友分享嘉義布袋還有透天厝屋頂被颱風吹走，變成真的“透天”厝。



丹娜絲重創中南部，導致各地招牌、路樹等被強風吹倒，台南南鯤鯓代天府超過40年的檜木牌樓也倒塌，損失慘重。6日晚丹娜絲颱風中心登陸嘉義，有網友在臉書“爆料公社”PO出影片，昨晚嘉義長庚急診室門外狂風暴雨，一台救護車的車門大開，導致整台車被強風吹著走，車尾被吹得往柱子飄移，救護員則用肉身擋著，避免車子被吹翻甚至撞牆，所有醫護人員看到這一幕都嚇壞了，但門外風雨太強，根本無法幫忙。所幸救護車最後停下來，未造成人員傷亡。



也有網友在“爆料公社”PO出，嘉義布袋一間透天厝屋頂被丹娜絲颱風吹走，家裡一片狼藉，抬頭就能看到天空，讓一票人看傻眼，“真的透天了”、“之前韋恩颱風是有人看到不知誰家的屋頂在天上飛”、“這下晚上可以無遮蔽看星星了”、“透天厝變露天厝”、“頂樓加蓋的吧”、“颱風幫拆違建？”



影片曝光後，許多網友紛紛留言“嚇死人了”、“真的扯，但也真的要注意安全！希望降低災情”、“車門開著風灌進去”、“哇，那個福斯的車子重兩噸，再加上車上的設備，這樣子颱風也吹得走，風力真的很大”、“門沒關好，風灌進去瞬間可以舉起車輛的”。