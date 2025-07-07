台美關稅談判觸礁　張啟楷：官方應公開訊息

白委張啟楷受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月7日電（記者 鄭羿菲）台美關稅談判觸礁，美國“財政部長”貝森特（Scott Bessent）揚言若沒達成協議就恢復4月初關稅水準，8月1日開徵。台灣關稅是32%。台灣民眾黨籍“立委”張啟楷7日表示，不少學者也建議向美國購買台灣合適的東西，包括核能設備，一來解決缺電的問題，二來也能降低貿易逆差，或許是很好的解決方案。



張啟楷說，現在很多訊息都出不來，從美國這邊聽到可能關稅是很高的，讓台灣社會都在擔心，他希望“賴政府”趕快讓企業安心下來，多多公開訊息讓全民知道，才能讓全民安心。



張啟楷7日接受媒體訪問表示，若關稅談判不順利，對台灣的傳統產業、紡織業、水五金、汽車產業等衝擊會非常大，“賴政府”確實做了很多努力，包括談判小組爭取關稅降低、提出新台幣4100億元的特別預算條例等，但他希望“賴政府”近期要做兩件事，一是繼續極力爭取，二是採用專家學者與“立委”的意見，不要把公民社會的聲音擋在外面。



張啟楷舉例說，很多專家學者提出要降低美國對台灣的貿易逆差，台灣要向美國買東西，但也要買台灣合適的，包括核能設備，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言已經有說“美國準備好協助引進既有及新興技術，例如小型模組化反應爐（SMR），也樂意幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰”。



張啟楷指出，若台灣多向美國購買核能設備等相關產品，這些都是非常昂貴的東西，一來能夠緩解核三廠停役後，全台各地常出現缺電或跳電或停電的問題，二來也能降低貿易逆差，這或許會是一個很好的解決方案。