吳思瑤：藍白看吳釗燮火大　攻擊理由說不完

吳釗燮搶先關心德州洪災，被認為是看準駐美代表的位置。（取自吳釗燮X平台） 中評社台北7月7日電（記者 黃筱筠）美國德州中部洪水災情已造成至少51人罹難，“國安會”祕書長吳釗燮6日搶先“外交部”發文表示，已請休士頓辦事處與德州州長合作，提供所需援助。被質疑吳釗燮是放眼駐美代表的位置？民進黨“立委”吳思瑤則說，藍白目前看到吳釗燮就火大，就有說不完的理由攻擊他，就單純回到台灣關切其他國家的角度就好。吳釗燮表達關心“何錯之有”。



德州州長艾波特（Greg Abbott）針對災情，除向美國總統特朗普求援外，也透過X平台表示，德州正在調動一切可用資源，其中包括水上救援隊、庇護中心、國民警衛隊、德州公共安全部，來應克爾郡地區毀滅性的洪水災害，當務之急是拯救生命。



吳釗燮身為“國安會秘書長”也在X平台轉發該訊息，並表示，德州中部遭遇毀滅性的洪災，造成大量傷亡和更多人的失蹤，令人心碎，我們已請休士頓辦事處與德州州長合作，提供所需援助，“讓我們一起祈禱，祝這個偉大的州，早日渡過難關”。



相較於吳釗燮到聲援，身為“外交部長”林佳龍的臉書最新發文則是關心丹娜絲颱風的影響。



吳思瑤今天受訪說，“國安”部門吳釗燮擔任“外交部長”與各國都有深切互動，對於台灣同盟國家表達關心“何錯之有”。藍白目前看到吳釗燮就火大，就有說不完的理由攻擊他，就回到台灣關切其他國家的角度就好。