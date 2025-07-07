吳宗憲：司法伸進藍白　若大罷免成功會更狠

吳宗憲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月7日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席黃國昌下令挺中國國民黨26日反對大惡罷。檢察官出身的國民黨籍“立委”吳宗憲向中評社表示，民進黨司法的手已伸進白、藍，現在正在處理陸配、人民，還造成家破人亡，相信藍白與人民的感受一致，若讓賴清德26日大罷免大成功，將來司法追殺只會更狠。



吳宗憲7日在國民黨“立法院”黨團接受中評社訪問表示，從歷史上及從世界各國去看，一個政權若最後得不到民心，就將會抓著司法，狠狠修理政敵，並走向集權。台灣現在就是走向集權當中，黃國昌下軍令狀，代表黃國昌與國民黨、台灣人民的感受都一樣，賴清德的司法手段先是處理黨內競爭者、民進黨籍前桃園市長鄭文燦，再來是民眾黨前主席柯文哲，再換到國民黨，現在正在處理質疑政府的人民，甚至是陸配。



吳宗憲說，前陣子京華城案，前台北市副市長彭振聲夫人不幸發生憾事，隨後網路上有出現刊登出承辦京案的檢察官圖卡，最初PO圖卡的戴姓工程師，其實並無違法或加工改圖，是將網路上公開的檢察官圖片PO出，但卻被收押。當然後續第2名林姓女子涉嫌改圖、有恐嚇意味，也被收押。



吳宗憲指出，針對這2人被台北地檢署復訊、台北地方法院火速裁定收押禁見，這要的效率比照他案是完全不合理，現在“憲法”上有規定法律對人民要一致，不論男女、宗教、黨派傾向、族群都該平等，但現在法律是選擇性辦案，因他們這些藍委、白委都有被用“靈堂遺照”PO在網路上過，連國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、藍委羅智強都有接受到恐嚇要被殺、被槍殺等，甚至還有人在網路上說要殺光陸配。



“司法嚴重雙重標準！”吳宗憲痛批，連他自己的肖像圖也有被做成遺照，那司法怎沒有如辦藍白、辦戴男、林女的效率辦這些攻擊藍白的人士？是否是上頭長官交代辦在野、不辦反在野的人？以利人事升遷？面對政治案件不持平，狀況相當嚴重。

