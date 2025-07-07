丹娜絲颱風掃台灣中南部　49萬戶停電　

颱風丹娜絲導致中南部多處路樹倒塌、停電。（雲林縣政府提供） 中評社台中7月7日電（記者 方敬為）中颱丹娜絲6日自台灣西南方登陸，中南部首當其衝，官方災害應變中心今天統計，全台災情共2270件、釀2死334傷，曾停電、停水分別為49萬5770戶和6萬8367戶。其中民生基礎設施和路樹災情為大宗，集中在台南市、嘉義縣市、高雄市和雲林縣。



丹娜絲6日晚間11時40分登陸嘉義布袋，創下120年來首個登陸嘉義的颱風，也是繼1986年韋恩颱風後，第2個從中部登陸的中度颱風，中南部縣市政府不敢大意，台灣本島桃園以南縣市政府都選宣布7日停止上班、上課一天。



災害應變中心情資研判組報告表示，颱風中心7日清晨6時已出海，強度持續減弱且暴風圈逐漸縮小，預計暴風圈於下午3時脫離台灣陸地；坡地災害高風險區，包括台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣等9縣市山區。



根據災情監控及搜索救援組統計資料截至上午8時止，全台災情總計2270件，以民生基礎設施和路樹災情分居前2名，台南市、嘉義縣市、高雄市和雲林縣災情多；並造成2人死亡（台南市）、334人受傷，其中台南市受傷人數達165人居冠、嘉義市55人居次。