盧衍良：兩岸協商管道失靈　影響飛安

朝陽科技大學飛航系主任盧衍良。（中評社 資料照） 中評社台中7月8日電（記者 方敬為）中國大陸民航局6日宣布，即日起啟用M503航線W121銜接航路，朝陽科技大學飛航系主任盧衍良接受中評社訪問表示，確實W121非在台北飛航情報區範圍內，但因為兩岸航線有其特殊性，過去都會有協商機制，如今兩岸協商管道失靈，中國大陸片面宣布航線啟用，恐怕無法做到兩岸雙方都確切知悉航管程序的目標，有潛在的安全風險。



針對大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航路，陸委會6日批評，這是不尊重兩岸共識及台灣民意，增加兩岸及區域不安，從現實情況來看也不見啟用此航路的正當性，要求陸方儘速與台灣方面協商。



盧衍良，成功大學航空太空工程博士，曾任“行政院”飛航安全委員會飛安組工程師、真理大學航空運輸管理學系與觀光旅運培訓暨研究發展中心主任，現任朝陽科技大學飛行與民航人員技術系主任。



M503是大陸民航局於2015年1月設立，並向“國際民航組織”（ICAO）登記的一條民用航空航線，旨在緩解大陸東南沿海A470航路的空域壅塞問題。該航線呈南北走向，位於中國大陸上海飛航情報區（Shanghai FIR）的東側邊緣，距離台灣“海峽中線”僅約4.2浬，靠近“台北飛航情報區”（Taipei FIR）。



近期因為兩岸關係持續緊張，大陸方面去年依續宣布取消M503航線自北向南飛行偏置、啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行等措施，都引發台灣方面抗議反彈，如今再宣布M503航線W121銜接線啟用，再度引起各界討論。



盧衍良表示，實務而言W121銜接線啟用對縮短飛航時間、紓解運量有幫助，可是按過去兩岸航線訂定的程序，通常會經過協商機制，如今中國大陸方面片面宣布，雖然無涉台北飛航情報區範圍，可是因為欠缺兩岸共識，在飛航安全方面也會有所影響，此問題也凸顯兩岸溝通管道的重要性。