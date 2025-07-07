陸上颱風警報解除　台本島脫離丹娜絲暴風圈

台氣象署7日上午11時30分解除丹娜絲颱風陸上警報。（照片：台氣象署提供） 中評社台北7月7日電／丹娜絲颱風持續遠離，台灣本島已脫離其暴風圈，台氣象署上午11時30分解除陸上警報，預計傍晚解除海上颱風警報，目前海上警戒範圍為台灣北部海面。



根據氣象署資料，丹娜絲颱風今天上午11時中心位置在北緯26.2度，東經121.4度，即在台北的北方約130公里之處，以每小時12轉7公里速度向北北東轉西北進行，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風平均暴風半徑100公里。



最新資料顯示，台灣本島已脫離丹娜絲暴風圈，氣象署已解除陸上颱風警報，但對台灣北部海面仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。



氣象署指出，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，高雄市山區、屏東縣山區已有大豪雨發生，苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣已有豪雨發生；今天台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨；台中以北地區及中部、台東山區有局部大雨發生的機率。



另外，今天上午至夜間新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。