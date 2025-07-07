吳思瑤否認曹興誠搞派系　藍才要留心黃國昌

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月7日電（記者 黃筱筠）對於民進黨內是否因大罷免而形成以聯電創辦人曹興誠為主的“曹派”，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，這真的想太多，對於一個企業家起心動念希望反共護台，也因為有這樣藍白“立委”，要一個企業家這樣倡議，不需要為曹興誠政治盤算，“曹派”她是第一次聽聞，我們都是台灣派、反共派。



吳思瑤說，賴清德團結十講如果仔細聽會知道要團結我們國家，其他分化、扭曲、歪樓就適可而止。



罷團領導人物之一、反共護台志工聯盟發起人曹興誠角色受關注。黨內傳出“曹派”儼然成形，衝擊綠營內現有派系平衡。



吳思瑤接著話鋒一轉說，她要喊話一下，國民黨要看看台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌的野心，黃已經開始為了2026在鋪陳，要擴大民眾黨的政治勢力、吸收國民黨支持力道，黃國昌的野心與居心不良，請國民黨的人要多多斟酌。



吳思瑤說，交通委員會今天考察北部地區交通建設，黃國昌不畏颱風堅持要考察，就是為了作秀。現在“立法院”延會，超過一半時間都在考察，呼籲在野黨不要為了延會而延會。黃國昌是司法法制委員會委員，卻一再跨委員會考察，一下子到教育委員會，帶著藍委葉元之考察學校，一下子到交通委委員會考察。黃國昌都是為了新北市長參選，汲汲營營動作很大。



吳思瑤說，今天是風災很多交通建設要調節，黃國昌不取消考察就是要作秀，而經濟委員會召委、國民黨“立委”謝衣鳳則馬上取消會議，讓官員去南部關心災情。