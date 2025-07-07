台南南鯤鯓代天府12根紅檜牌樓被吹倒　熱議

不敵丹娜絲強風，南鯤鯓代天府牌樓倒塌。（照片：南鯤鯓代天府臉書） 中評社台南7月7日電／丹娜絲颱風6日晚間在南台灣降下驚人雨勢，多處傳出樹倒、停電災情，位於台南北門區的南鯤鯓代天府牌樓更遭14級強陣風整座吹倒，廟裡大淹水，情況相當慘烈。台南市府民政局回應，因周邊尚有積水停電問題，目前先以電力搶修為主。



南鯤鯓代天府因分靈眾多又被稱為臺灣王爺總廟，主祀“代天巡狩”李、池、吳、朱、范府千歲五府千歲。每年抽出的“國運”籤全台矚目，2025年抽出下下籤第54籤，主籤詩：“一重江水一重山、誰知去路又難；任他改求終不過、是非終久未得安”，如今牌樓再遭吹垮，被認為乃不祥之兆，在地方引起熱議。



廟方總幹事侯賢名表示，整座牌樓以紅檜木梁柱支撐，共有12根，而每根價值數千萬，牌樓倒塌損失上億元。鑒於安全考量，未來打算改以鋼筋水泥重建牌樓。



颱風丹娜絲昨天深夜在嘉義布袋附近登陸，距離布袋不遠的台南市北門、學甲、佳里等區風強雨大，南鯤鯓代天府著名地標大牌樓不敵風雨倒塌，廟方人員與不少信眾聞訊，感到驚訝與不捨。



依據廟方記載，南鯤鯓代天府牌樓為1970年開始設計，在廟埕外建置面朝西南牌樓，以雙排柱子加強結構穩定，使用12根檜木，最粗直徑達81.8公分，高達14公尺，柱珠則為花崗石，相當壯觀。



廟方表示，該牌樓選用珍貴台灣紅檜，依古法“六柱五間、二通三瓜”工藝搭建，為臺灣罕見的巨型木構建築，長年以來為進香信眾重要地標，如今毀損，實為莫大損失。廟方透露，現在1根檜木就要價2、3千萬。

