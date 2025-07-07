統派齊轟賴清德團結十講就是想搞“台獨”

七七事變抗戰88周年紀念日，統派上午集結在民進黨中央黨部前抗議。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月7日電（記者 張嘉文）今天是七七事變抗戰88周年紀念日，統派上午集結在民進黨中央黨部前抗議，眾人齊轟賴清德近來的團結十講，史觀錯誤百出，背後目的就是為了“台獨”。台灣地區政治受難人互助會副總會長許育嘉批評，賴清德在搞兩個分裂，對內是撕裂社會，對外則是製造兩岸分裂，是在運用“中華民國”的殼，實際上搞真正的“台獨”。



今天集結的統派包括勞動黨、兩岸和平發展論壇、統一聯盟黨、藍天行動聯盟和台灣地區政治受難人互助會等約20多人到場。即便台北受颱風丹娜絲影響，不時颳起大風和下起大雨，眾人仍穿上雨衣在風雨中向民進黨表達抗議，高喊“尊重抗日史實 反對媚日史觀”、“七七抗戰真團結”等口號，並遞交抗議信和特別印製的“開羅宣言”傳單，由民進黨中央黨部所屬的大樓保全代為收下。



許育嘉在會中表示，民進黨只想借了“中華民國”的殼，卻不想用“中華民國”的歷史和內容，是非常可惡的行為，而賴清德的十講表面上為了團結，但事實上不但是在對內找敵人，撕裂社會，甚至想通過十講來搞“台灣獨立”、搞兩岸分裂。



許育嘉強調，88年前的七七抗戰爆發，正代表在整個中國大地上，分裂的各個不同黨派，因為盧溝橋事變而團結起來，所以七七抗戰代表的是一種團結，和賴清德在做的分裂事情完全不同意義，也正是需要紀念的原因。

