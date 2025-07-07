盧秀燕喊話沒效　台中颱風假賣場湧人潮

台中放颱風假，百貨商場出現逛街人潮。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月7日電（記者 方敬為）中颱丹娜絲6日撲台，台中市政府宣布6日下半天、7日全天停班、停課，國民黨籍市長盧秀燕今天呼籲民眾在家做好防颱措施，但由於台中的風雨中午過後就停歇，甚至出太陽，百貨商場、電影院、KTV湧現逛街人潮。



台中市政府7日上午召開災害應變工作會議，有關單位統計，台中已脫離丹娜絲颱風暴風圈，共發生淹水1件、建物毀損1件、土石災情1件、道路隧道災情1件、民生基礎設施災情2件、其他災情6件，共12件災情，無人員傷亡。另清水區和睦路一帶，疑因高壓電塔受到異物衝擊影響，造成2721戶停電，經緊急搶修已恢復供電。



由於台中風雨狀況輕微，當地包括中友百貨、廣三SOGO百貨、三井Outlet及Lalaport等主要商場，今天都維持正常營業，並且湧現逛街人潮，商場周邊出現排隊等候停車的車龍，絲毫未受颱風影響。



盧秀燕表示，台中市在7日上午8點半已脫離暴風圈，不過因為雨勢很大，下了一整晚的雨到今早，甚至上午6點到8點海線地區還是豪大雨，造成部分零星路段積淹水，兩個氣象團隊都提醒要加強戒備，今天都還有可能會有強降雨或是豪大雨，提醒市民不要以為脫離暴風圈就掉以輕心，整天加強戒備。