紀欣籲民進黨懸崖勒馬　避免兩岸對撞

《觀察》雜誌發行人紀欣(中)。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月7日電（記者 張嘉文）今天是七七事變抗戰88周年紀念日，統派上午集結在民進黨中央黨部前抗議民進黨忽視對日抗戰史觀。統一聯盟黨前主席、《觀察》雜誌發行人紀欣表示，賴清德在團結十講中大談“中國威脅”，還強調要增加“國防”預算，坐實了想“倚武謀獨”的陰謀。



紀欣呼籲民進黨懸崖勒馬，停止一切“台獨”分裂行動，尊重憲政體制，回到歷史正軌，才能避免兩岸真的走到對撞局面。



紀欣強調，要提醒民進黨，台灣同胞素有愛國主義傳統，希望民進黨能懸崖勒馬，停止一切“台獨”分裂行動，尊重憲政體制，回到歷史正軌，恢復兩岸交流合作，維護兩岸和平發展大局。



今天集結的統派包括勞動黨、兩岸和平發展論壇、統一聯盟黨、藍天行動聯盟和台灣地區政治受難人互助會等約20多人到場。即便台北受颱風丹娜絲影響，不時颳起大風和下起大雨，眾人仍穿上雨衣在風雨中向民進黨表達抗議，高喊“尊重抗日史實 反對媚日史觀”、“七七抗戰真團結”等口號，並遞交抗議信和特別印製的“開羅宣言”傳單，由民進黨中央黨部所屬的大樓保全代為收下。



紀欣在記者會中發言表示，88年前的今天，日軍挑起盧溝橋事變，中國開啟了8年的全民族抗日戰爭，造成3500萬中國人傷亡，其中包括抗日長達50年的台灣同胞。這樣慘烈的犧牲換得了什麼？歷史學家許倬雲說，中國是為了“國格”而戰，其實中國也因此恢復了“國格”。

