賴清德取消第五講　趙少康曝獅子會被放鴿子

賴清德取消第五講，趙少康在臉書發文表示，獅子會措手不及。(照:趙少康臉書) 中評社台北7月7日電／賴清德近日展開團結十講，原定5日在高雄要舉行的“團結十講”第五講，因丹娜絲颱風襲台而取消。前中廣董事長趙少康透露，當晚雄大獅子會的“雄獅之約 ‘總統’開講”活動仍照常舉辦，只是改由“總統府”秘書長潘孟安出席。趙說，這場“‘國家級’放鴿子”讓獅子會措手不及，會場舞台上還高掛“團結‘國家’十講高雄篇”的背板，活動成為一場笑話。



趙少康今天在臉書發文指出，賴清德開啟團結台灣十講，每一講都被當成笑話來看，甚至成為摧毀大惡罷的“豬隊友”，黨內外質疑聲不斷，如今甚至連曹興誠都特地發文指教團結十講“離題”，不輕易認輸的賴清德究竟會不會繼續講下去，外界都在等。



趙少康提到，賴清德原定上周六要到高雄，出席國際獅子雄獅之約的專題演講，主題是外交，沒想到賴清德周六上午卻用颱風來襲為理由，取消這場演講；趙更透露，當晚雄大獅子會的“雄獅之約 “總統”開講”活動還是照常舉辦，只是改由潘孟安出席，而這場“‘國家級’放鴿子”讓獅子會措手不及，會場舞台上還高掛“團結‘國家’十講高雄篇”的背板，讓人家的活動成為一場笑話。



趙少康說，賴清德團結十講原本要助攻大罷免，沒想到各種失言、笑話、假消息不斷，成為全台大笑柄。趙強調，堂堂成為大惡罷的“豬隊友”，這下真是騎虎難下、進退維谷，距離投票日倒數20天，“希望賴清德一定要堅持，講完剩下的6講”。