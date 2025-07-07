曹興誠稱有人勸進拚大選　不小心選上咋辦？

有台媒報導，民進黨有派系擔憂“曹派”會形成，曹興誠駁斥。（照片：曹興誠臉書） 中評社台北7月7日電／大罷免將於7月26日進行第一波投票。台媒報導指出，民進黨內已注意到，聯電創辦人曹興誠在黨內逐漸掌握話語權，“曹派”儼然成形。對此，曹興誠7日在臉書痛批，這顯然是匪媒造謠挑撥的報導，意圖製造罷團和民進黨的互相猜疑。他強調，他只會在政治圈外說道理，講邏輯，不會去搞政治，被咬、被踢、被摔、被比中指，更不可能去弄一個什麼“曹派”，去集體受虐。



針對聯合報系稱“曹興誠領罷團掌話語權，綠憂‘曹派’成形。綠大老：想起‘海派’”，曹興誠痛批，這顯然是匪媒造謠挑撥的報導，意圖製造罷團和民進黨的互相猜疑。



曹興誠表示，多年來，總有人勸他出來選“總統”，但他總是說，選“總統”很容易，交100萬保證金，拉1.5%的連署書就可以去選啦。問題是，萬一不小心被選上了怎麼辦？



“企業經營和投資理財都很簡單，只要有豐富常識，懂得邏輯推理，就能成功”，曹興誠認為，但從事政治活動，很多人不講邏輯，不明事理，溝通起來非常困難。尤其會碰到一堆騙子，口是心非，強詞奪理，還高聲咆哮、口沫橫飛，那真像跟野獸周旋，十分辛苦。



曹興誠說，所以他只會在政治圈外說道理，講邏輯，不會去搞政治，被咬、被踢、被摔、被比中指，更不可能去弄一個什麼“曹派”，去集體受虐。



曹興誠指出，這次大罷免，起初民進黨不贊成，發動青鳥活動的“經民連”也不贊成。“我參與基隆罷樑失敗後，對罷免也意興闌珊；後來是台灣社的翁銘章教授和羅浚晅醫生發動罷免，我才加入當志工，如此而已”。