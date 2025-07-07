高鐵上午恢復全線通車　陳世凱肯定高效率

“交通部長”陳世凱接受媒體聯訪，左一為台灣高鐵新任董座史哲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月7日電（記者 盧誠輝）颱風丹娜絲昨晚橫掃台灣西部沿岸，造成台灣高鐵雲嘉南路段一度中斷。“交通部長”陳世凱今日特別到位在桃園市中壢區的高鐵行控中心視察，肯定台灣高鐵的應變處置與辛勞，讓所有旅客昨晚能平安離開車站，並在今日上午9時40分讓高鐵全線通車，把颱風造成的災害與影響降至最低。



陳世凱今日到桃園市中壢區的高鐵行控中心視察，包括鐵道局長楊正君、台灣高鐵公司董事長史哲、總經理陳惠裕等人都到場陪同。



陳世凱在視察後受訪表示，這次颱風對嘉南地區影響相當大，昨天深夜一度導致高鐵有部分路段中斷，他要特別感謝所有高鐵員工的努力與辛勞，讓高鐵能快速在今天上午就排除狀況，在9時40分順利全線通車。



陳世凱提到，昨晚嘉南一帶的風雨確實非常大，導致許多散落物被吹到高鐵軌道上的電線造成斷電，感謝高鐵公司訊樹的應變及處置，儘可能在第一時間排除狀況，也讓維修人員可以快速讓高鐵在今早提強恢復營運。



陳世凱強調，高鐵員工昨日加班一路到凌晨三時，確保每位旅客都能平安地離開所有高鐵車站，這是非常不容易的事情，因此他今天才會想特別過來高鐵行控中心，慰勉所有高鐵同仁徹夜堅守崗位服務旅客的辛勞。

