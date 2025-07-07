丹娜絲颱風襲台　2死502傷40萬戶停電

台南沿海一帶災情慘重。(照:林俊憲臉書) 中評社台北7月7日電／颱風丹娜絲肆虐，“中央災害應變中心”今天表示，因西部鐵塔罕見大量受損，全台曾停電戶數逾66萬，仍有40.7萬戶待修復，預計8日深夜復電；全台災情共計5205件，釀2死、502人受傷。



輕颱丹娜絲海上颱風警報預計最快今天傍晚解除。“中央災害應變中心”下午召開第8次工作會報，由副指揮官、台“交通部政務次長”陳彥伯主持。



情資研判組首先表示，颱風暴風圈已脫離台灣陸地，各地風雨逐漸趨緩，坡地災害高風險區仍包括嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣等，因山區累積雨量高，須留意坡地安全。



災情監控及搜索救援組緊接著表示，統計截至下午2時止，全災情總計5205件，又以台南市2444件居冠、嘉義市1141件居次，多為民生、基礎設施和路樹災情為多。



同時，造成2人死亡（台南市）、502人受傷（台南市317人、嘉義市141人相對多）。



其中，嘉義縣布袋鎮貴舍里今天凌晨1時發生車禍事故，造成1女無呼吸心跳（OHCA），另1女及1男外傷送醫治療，不列入颱風災情。



水電維生組表示，全台積淹水災情累計共210件，已全數退水。



由於台灣西部的鐵塔因颱風大量受損，已數十年未發生，水電維生組說，本次輸電等級鐵塔因颱風受損實屬嚴重。這次全台曾停電逾66萬戶，待修復40萬7124戶（復電率39%），主要停電區域為嘉義、雲林、台南及高雄，已調派跨區支援搶修人力，戮力8日深夜11時復電。

