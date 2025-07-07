台美關稅談判觸礁　施俊吉推測2原因

台灣未與美國達成貿易協議，施俊吉猜測談判觸礁的兩個可能原因。（照片：施俊吉臉書） 中評社台北7月7日電／台美關稅談判觸礁，前“行政院副院長”施俊吉7日在臉書上表示，台灣未與美國達成貿易協議，所以現在等著收“美國關稅通知書”，他猜測觸礁的兩原因可能是，美豬、美牛的非關稅壁壘及不願意大幅降低美國進口車關稅。



美國“對等關稅”暫緩期即將於7月9日截止。美國總統特朗普3日表示，將從4日開始向貿易夥伴寄出通知函，設定單方面關稅稅率，各國將必須從8月1日起開始支付這些關稅。



施俊吉表示，台灣不願意撤銷對美豬、美牛的非關稅壁壘，例如含豬肉原料的包裝食品和散裝食品，都必須標示豬肉的原產地。他認為，這個堅持是怕“左膠”作祟，政府害怕出現以食安為名的社會抗議風潮。



第二個原因，施俊吉猜測台灣不願意大幅調降對美國汽車的進口關稅，而擬以降低汽車貨物稅作為補償，但遭美方拒絕。而第二項堅持則是為了繼續保護台產車，因為如果降美車關稅，美車的相對價格會下降，台產車將面臨嚴重的競爭；如果降的是汽車貨物稅，則所有的車之相對價格維持不變，台產車不用面對激烈的美車競爭，但政府的財稅收入會大幅減少。



施俊吉說，若果真如此，政府的堅持將使“左膠”和台產車得意，犧牲的是其他會被美國課徵高關稅的產業、廠商及其就業人口。這樣是否公平？



施俊吉最後也強調，這是他以經濟學者的預測，絕非危言聳聽，也不保證預測正確。