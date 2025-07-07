台灣穆斯林破30萬！兒童畢業秀展多元文化

台灣Al-Hadi伊斯蘭文教推廣協會6日在新北市舉辦“穆斯林兒童畢業成果發表會”。（主辦單位提供） 中評社台北7月7日電／據統計至2025年，全台穆斯林人口已突破30萬人，其中約5萬名為本地穆斯林，超過26萬位穆斯林移工與新住民。台灣Al-Hadi伊斯蘭文教推廣協會（Al-Hadi Taiwan Islamic Education ＆ Culture Center）6日在新北市舉辦“穆斯林兒童畢業成果發表會”，透過表演方式見證孩子們的學習成果，表達對穆斯林文化教育的重視與支持。



活動邀請馬來西亞友誼及貿易中心、印尼辦事處駐台北印尼經濟貿易代表處及沙特阿拉伯商務辦事處、台北清真寺基金會、台灣關愛基金會、賽珍珠基金會及各在台穆斯林友善團體共襄盛舉一同見證孩子們的學習成果。



主辦單位指出，隨著台灣社會日益國際化，穆斯林移民、外籍配偶與第二代穆斯林子女逐年增加。根據政府統計，截至2025年，全台穆斯林人口已突破30萬人，其中包含來自印尼等地超過26萬位穆斯林移工與新住民，及約5萬名本地穆斯林。多元的族群構成讓台灣的伊斯蘭文化更趨活躍，也讓“穆斯林子女如何在台學習與實踐伊斯蘭文化”成為社會關注的重要議題。



此次畢業成果發表會中，來自不同國家的駐台代表與多元背景的孩童齊聚一堂，彼此分享笑聲、掌聲與祝福。活動融合穆斯林孩子們的學習成果展示與誠摯表演，透過多國語言詮釋伊斯蘭信仰中具有深刻意涵的主題—“朝覲”（Hajj）。現場來賓無論國籍、宗教信仰，所呈現出的和平交流與文化交融氛圍，彷彿當今台灣多元社會的縮影，也正是伊斯蘭文化核心價值的展現。



主辦單位表示，對許多台灣民眾而言，伊斯蘭教或許仍稍為陌生，然而伊斯蘭如今已是全球第二大宗教，信仰人口超過20億。其核心精神為和平（Salam）與慈憫（Rahmah），強調認主獨一、重視家庭與社群責任，這些價值同時也是現代多元社會穩健發展不可或缺的基石。



台灣Al-Hadi伊斯蘭文教推廣協會自成立以來，致力於在台推動伊斯蘭教育與文化交流。協會講師來自台灣、印尼、阿拉伯、埃及、緬甸與印度等地，不僅為穆斯林子女提供信仰學習的支持，也協助穆斯林家庭在台適應生活、參與社群，協會亦定期舉辦開放性文化活動。歡迎有興趣的台灣民眾一同參與，攜手建構更加包容與互相尊重的社會。