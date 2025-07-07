高雄生育津貼每胎3萬　議員盼生越多領越多

高雄市社會局2年前調升生育津貼補助至每胎新台幣3萬元，但出生數仍逐年下降。（高雄市社會局臉書） 中評社高雄7月7日電／高雄市出生率持續低迷，社會局2年前調升生育津貼補助至每胎新台幣3萬元，每年編列近4億元預算發放津貼，但出生數仍逐年下降。市議員建議比照其他縣市，生育津貼依“胎次”提升，1至3胎分別為3、4、5萬，提升家長生育誘因。高雄市社會局回應目前主力為加強公托量能，生育津貼為非法定社福項目，增加支出恐影響中央補助款。



為減輕生育負擔，高雄市宣布放寬生育津貼申請門檻，新制7/1起正式上路。



高雄市推出“好孕成3”托育福利，民眾在孩子出生後，可二擇一選擇“坐月子到宅服務”或“領取生育津貼”。2023年4月1日以後出生的新生兒，在高雄辦出生登記或初設戶籍，且父或母已設籍並居住高雄滿10個月，能在孩子出生1年內申請生育津貼3萬元，款項由社會局“全額匯款”，於申請後30日內撥入指定帳戶。



若是胎兒早產，則設籍日計算可以延至原預產期日期，不用擔心胎兒早產而拿不到補助。另外，針對設籍高雄市孕婦或與高雄市民結婚的新住民孕婦：發放計程車乘車券28趟(每張最高180元，合計最高使用5,040元)。



對比六都，台北市生育獎勵金為第1、2、3胎分別為4萬元、4.5萬元、5萬元。新北市、桃園市生育津貼都是第1、2、3胎分別為3萬元、4萬元，5萬元。台南市第1、2名新生兒為2萬元，第3、4名新生兒各3萬元，第5名以後為每名5萬元。台中則是每名新生兒發放生育津貼2萬元。另外桃園、台中均有針對多胞胎提供加碼補助。



中國國民黨籍高雄市議員王耀裕表示，高雄市去年出生人數達15491人，與前年比較減少314人。六都當中只有台北市增加1095人，其餘六都均為減少。高雄市生育率持續下降之下，高齡人口又是最多，鼓勵生育措施應持續加強，建議提高生育津貼金額。無黨籍市議員陳善慧認為，生育津貼應該比照北部，1、2、3胎分別為3、4、5萬。

