前5月全台房屋抵押棟數年減24%創6年新低

2025年1至5月全台及都會區建物抵押權設定棟數統計。（照片：台灣房屋提供） 中評社台北7月7日電／台“內政部”統計今年前五個月“抵押權設定棟數”，全台僅約23.8萬棟，較去年同期減少約24%，創下近6年新低，其中尤以新竹縣縮水三成最多，桃園最輕微。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，此不僅反映限貸令下購屋交易降溫，屋主們轉增貸投資的意願也都下修，讓仍有資金水位的銀行也有志難伸。



根據“內政部”最新建物抵押權設定棟數統計顯示，今年前五個月，全台建物抵押權設定棟數約23.8萬棟，較去年同期減少約24%，創下近6年新低。主要都會區當中，以桃園市的年減幅最輕微，較去年減少約14.4%；新竹縣則是衰退幅度最大的都會區，足足比去年同期縮水約3成之多。



台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，建物抵押權設定，是將房屋作為借款的擔保品，以確保借款人未依約還款時，債權人能將抵押的房產拍賣確保權益，而建物抵押權設定的主要目的，包括新承做房貸案量、轉貸或周轉金，其中又以購屋貸款為大宗，因此建物抵押權設定的減少，也反映出近期民眾申貸購屋的熱度確實不如以往。



張旭嵐進一步分析，今年前五個月抵押棟數縮減，不僅反映限貸令下購屋交易降溫，新承做房貸戶減少，且銀行資金用途審查嚴格，轉增貸的周轉資金不得購屋，加上股匯市高點盤整的壓力下，屋主們轉增貸投資的意願也都下修，導致今年房貸業務量冷卻不少，讓仍有資金水位的銀行也有志難伸。



台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園市的衰退幅度較輕微，是因桃園市的房價，在北台灣都會區對首購族而言相對友善，尤其是蛋白新興重劃區，千萬左右的低總價物件選擇還不少，就算銀行的鑑價成數不如預期，買方補足差額的難度也相對低，因此申貸購屋仍相對踴躍；加上桃園近年重劃區發展熱絡，新案交屋量能旺盛，購屋貸款的申辦需求仍大，因此建物抵押權設定的萎縮幅度較和緩。



陳定中表示，新竹縣則因近年房價漲幅大，在景氣起伏之際，銀行鑑價更加保守，使近期購屋的民眾，不易取得足額貸款，也沖淡買房的意願；且新竹縣購屋主力的科技新貴，許多都坐擁多屋，然而現今多屋族的貸款成數相當低，買盤因而縮手；加上新竹地區的重劃區開發已臻完善，市場供給量較以往縮減，購屋申貸的需求也就跟著滑落。