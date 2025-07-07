金門最大民宅修復　料羅吳氏六路厝上梁儀式

吳氏宗親代表及修復團隊共同見證這一歷史時刻。（金門縣文化局提供） 中評社金門7月7日電／縣定古蹟、金門地區最大的傳統民宅－料羅吳氏六路大厝修復工程邁入重要階段。金門縣文化局擇吉舉行上梁儀式，由文化局長陳榮昌與金湖鎮長陳文顧、代表會主席蔡乃靖、吳氏宗親代表及修復團隊共同見證這一歷史時刻。工程自去年5月啟動，預計明年6月完工，未來將開放參觀。



上梁儀式簡而隆重，依循傳統流程，完成祭梁、升梁等儀式。隨著大木匠師將中脊梁穩穩放上定位，眾人齊聲引贊同唱，典禮正式告一段落。文化局指出，自古以來“房頂有梁，家中有糧”之說流傳至今，上梁象徵建築主體的完成，也代表一項工程的重要里程碑。



文化局長陳榮昌表示，料羅吳氏六路大厝具有高度歷史與建築價值，為金門地區目前所知規模最大之民宅建築。“上梁有如人之加冠”，一梁架起不只是空間的構築，更象徵地方文化再生的希望。他指出，期望透過此修復工程，能為料羅聚落注入新生機，讓地方居民重新認識、珍視自身的文化資產。



料羅吳氏六路大厝格局為雙落帶雙突歸（六路大厝）及雙護龍，為料羅吳氏家族最早的大厝建築，建築風格體現了匠人精湛的工藝。文化局指出，大厝木構造講究，牆體採穿鬪式構造，為金門地區唯一。屋內木構用量驚人，充分展現當年木工匠師的高超技藝。整體建築不僅形式豐富、符號明確，也反映出早年家族地位與生活文化，具有重要保存與教育意義。



所有權人對修復團隊表示高度肯定，盼望修復工程如期如質完成，早日重現大厝昔日榮光，成為金門聚落保存再利用的典範之一。



縣定古蹟料羅吳氏六路大厝仍為其家族祭祀及居住的中心，鼎盛時期，有五、六十人住於宅，吳氏宗親稱此六路大厝為“祖公厝”。文化局表示於1941年以前，料羅吳氏族人未興建宗祠，皆將神主牌位祭祀於吳氏六路大厝廳堂。1949年至1958年陸軍十一師三十四團借用廳堂為住所；吳氏族人移居至左右稍間及左右護龍；又因鄰近料羅運補區，六路大厝提供協助運補士兵臨時休憩使用。



文化局指出，於1958年後國軍陸續遷出六路大厝，大厝的一部分作為料羅村派出所；後又為料羅港“港指部作業所”臨時使用。到1960年代港指部作業所遷出後，大厝成為料羅村“村辦公所”，至村公所新建搬離始恢復舊貌，古厝充分展現了金門閩南的建築風貌特色，具有地域獨特性之民間建築藝術價值。

