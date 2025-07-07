曹派成形？郭正亮想起綠十一寇事件

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北7月7日電／大罷免投票即將在26日舉行，近日傳出，某位民進黨大老級人士擔心，在大罷免中活躍的罷免中國國民黨籍“立委”徐巧芯的領銜人、聯電創辦人曹興誠，可能在補選時自推人選、“曹派”儼然成形，曹本人否認。對此，前“立委”郭正亮認為，現在的大罷免態勢，越來越像2006－2007年時的“十一寇”事件，當時深綠、淺綠互罵，結果全都落選。



郭正亮今天在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，大罷免運動開始之時，很多人就假想發起者是罷免成功後，要參加補選的候選人，“我覺得這就是太明顯的暗藏目的”，看在民進黨籍地方議員，亦或是想選“立委”的人眼裡，一定會為此感到不滿。此外，“總統”兼民進黨主席賴清德已在黨內獨霸，一旦大罷免真的成功、民進黨在“立院”過半，這些罷團“恐隨時咬黨內不聽話的人”，民進黨內的人一定看得清楚這種態勢，所以有些人就選擇不說話、不介入罷免。



根據《中時新聞網》報導，主持人馬千惠詢問，如果不介入、動員不利，會影響到大罷免嗎？郭正亮回應，“都這樣，選後就是兩邊互罵”，他並以自己作為當事人的“十一寇”事件舉例，指出當時極獨派人士列出民進黨內的“十一寇”，“十一寇”為此也反罵極獨派，結果到了最後，深綠、淺綠都落選。而現在，大罷免的態勢越來越像“十一寇”事件，因為罷團表現不得人心，賴清德的表現也不佳。



“十一寇”事件是指2006年年底至2007年年初時，深綠人士點名李文忠、林濁水、洪奇昌、段宜康、沈發惠、蔡其昌、林樹山、郭正亮、鄭運鵬、沈富雄和羅文嘉等11人，認為民進黨不應提名這些人參選2008年“立委”選舉，最終，民進黨在當年選舉大敗，僅獲得27席“立委”席次。