中評關注：黃國昌戰力強　民進黨咬住不放

黃國昌戰力強，主導許多藍白合作議題。（中評社 資料照） 中評社台北7月8日電（記者 黃筱筠）7月26日將舉行24位藍委罷免投票，朝野動作頻頻。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤昨天受訪特別鎖定台灣民眾黨主席黃國昌，提醒國民黨要注意黃的野心。吳思瑤刻意點出黃國昌在大罷免的角色，一方面挑撥藍白，另方面也是防止黃國昌藉大罷免練兵，率先在新北市長選舉奠定政治聲量，但這足以看見黃國昌在大罷免這一戰，戰力十足。



國民黨共26席“立委”遭到罷免，許多議題在反擊上都顧慮比較多，但台灣民眾黨都是不分區“立委”，加上黃國昌總能掌握住民進黨的痛處，反擊力道非常強。雖然民進黨一再批評黃國昌只會咆哮，問政沒有內容等，但如果黃國昌戰力不強，民進黨就不會一再鎖定黃開砲。



黃國昌最近也帶領民眾黨與藍委同台反罷免，比起中國國民黨主席朱立倫，被罷免的藍委可能更想跟黃國昌同台。黃國昌有意參選新北市長，這個想法想必藍委也知道，但被罷免的新北市藍委葉元之、廖先翔卻都還是願意跟黃國昌同台考察地方建設等，可見這些藍委知道黃國昌有聲量，能夠帶動藍營或是民眾黨支持者，出來投下不同意票。



在這場大罷免中，民進黨一開始鎖定中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，但隨著傅行事趨於低調，罷團再鎖定傅崐萁猛打，效果卻不見得有效。民進黨現在也轉向鎖定黃國昌，除了擔心藍白合作在大罷免創下聲勢，導致罷免藍委成績不佳外，綠營更擔心是接下來藍白在2026年選舉合作更密切，更甚奠定2028大選合作默契。



以民進黨盤算，如果新北市國民黨與民眾黨都提名市長參選人，那等同於藍白分裂，綠營在新北市拿下市長位置的機會大增。綠營不管如何，一定要分化藍白陣營，不能讓藍白持續在地方選舉合作。



綠營會點出黃國昌分化藍白合作，另一方面也是轉移曹興誠在大罷免角色，外界戲稱“新曹流”很可能衝擊民進黨內派系。民進黨把黃國昌端出來，也可以轉移討論曹在黨內的影響力。而“新曹流”可能成形一事，曹親自發文否認有“曹派”，但又說擔心自己選“總統”若選上怎麼辦？可見罷團與民進黨內，隨著大罷免投票加溫，彼此之間的矛盾也現形。