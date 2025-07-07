韓國瑜夜襲桃園抗罷　批罷免就是發神經

“立法院長”韓國瑜7日晚間夜襲桃園為藍委牛煦庭反罷免站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月7日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜7日晚間前往桃園為藍委牛煦庭反罷站台助講，韓在致詞時金句連發表示，“一寸光陰一寸金，罷免就是發神經”，目前台灣面臨所有的內外挑戰，都比大罷免來得重要許多，團結都來不及了，怎麼還會想要在內部搞分裂？所以他才會說“罷免就是發神經”。



牛煦庭7日晚間在桃園市龜山區陸光里河濱公園舉辦反罷免宣講活動，現場約有逾三百名民眾到場聽講，包括中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、無黨籍“立委”高金素梅、國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、民進黨創黨元老許國泰等人都到場站台助講。



韓國瑜指出，“一寸光陰一寸金，罷免就是發神經”，因為當世界各國都在全力衝刺國家進步的時候，衹有台灣還在搞大罷免。台灣內部團結都來不及了，但現在卻還要在內部搞分裂，實在太不合理了。



韓國瑜提到，事實上，現在世界並不平靜，不只烏克蘭和俄羅斯打起來了，以色列和伊朗也打起來了，就連泰國和柬埔寨也都快打起來了，而現在美國對等關稅又把台灣壓得喘不過氣來，每一件事情看起來都比大罷免還要來得重要許多。



韓國瑜強調，他實在不知道民進黨為什麼要在現在搞大罷免，而且還是無差別性的對所有藍委都發動罷免，這是百分之百的政治鬥爭，如果有任何一位藍委被罷免，就等於是在政治上對這些被罷免的藍委宣判了死刑，這樣合理嗎？所以7月26日一定要出門投下不同意罷免選票。

