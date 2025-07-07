韓國瑜提罷免三不合理處　勿讓民主付諸東流

“立法院長”韓國瑜7日晚間夜襲桃園為藍委牛煦庭反罷免站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月7日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜7日晚間前往桃園為藍委牛煦庭反罷站台助講，韓在致詞時針對大罷免提出三點不合理處，包括夏天選舉、沒有照片、沒有對比等，韓呼籲選民在7月26日一定要出門投下不同意罷免，用選票向民進黨提出最嚴厲的抗議。



牛煦庭7日晚間在桃園市龜山區陸光里河濱公園舉辦反罷免宣講活動，現場約有逾三百名民眾到場聽講，包括中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、無黨籍“立委”高金素梅、國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、民進黨創黨元老許國泰等人都到場站台助講。



韓國瑜表示，這次罷免選舉有三個地方很不一樣，第一個不合理處是選舉辦在夏天，而不是在冬天，因為天氣非常熱，所以很容易吵架衝突，也很容易因此讓投票率降低，所以這次罷免投票的時間點非常不合理，因為台灣從來沒有夏天選舉過。



韓國瑜指出，第二個不理處是選票上沒有照片，因為過去幾十年來台灣的選舉投票，不管選民喜歡張三或李四，至少選票上都還有照片，可以讓選民認照片蓋章，但這次選票上卻沒有照片，這樣的選舉也是從來沒有過的。



他提到，第三個不合理處是這次罷免投票沒有PK和對比，因為過去的選舉都是有對手的，大家都可以互相比學經歷等各方面，但這次罷免選舉卻沒有對手可以比，所以這次罷免選舉是非常不一樣的選舉。



韓國瑜強調，如果大家這次不採取行動，會讓台灣的民主一場空，如果大罷免成功，台灣會恢復一黨獨裁和一黨專政，台灣過去幾十年追求的民主，全部都會付諸東流，他希望所有人從今天起都大爆炸起來，在7月26日那一天出門投下不同意罷免，用選票向民進黨提出最嚴厲的抗議。