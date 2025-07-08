武之璋：民進黨用教科書印選票　有恃無恐

藍天行動聯盟主席武之璋接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月8日電（記者 張嘉文）大罷免將於7月26日投票，中國國民黨面對民進黨和罷團打出的親中賣台論述卻苦無招架之力。藍天行動聯盟主席武之璋對此向中評社表示，主因是現在的課綱、教科書一直在洗腦年輕一代的史觀，從另一角度來看，就是綠營的選票列印機。



武之璋說，民進黨的票每天都在增加，所以對他們來講才會有恃無恐，才敢發動大罷免，因為他們認為會贏。而對國民黨來說，這是多年來苟且的結果，藍營政治領袖不正視“國家認同”、文化認同問題，無法勇敢承認自己是中國人等根本問題，就是死路一條。如果大罷免真的成功，藍營應該走上街頭用非暴力革命的方式，在台灣進行中華文化的光復運動，台灣才可能有救。



武之璋1942年生，河南省孟縣人，7歲隨父母來台，淡江大學外文系畢業，從商多年後棄商從學，研究台灣文化、國民黨黨產史，以及1945年台灣光復時國民政府接受日產等相關歷史。



針對大罷免訴求淘汰親中賣台藍委的論述，藍營無力反制，武之璋接受中評社訪問時表示，民進黨之所以敢推動大罷免，是因為他們心裡很清楚，一定會贏。他說，真正的問題出在教科書給年輕人洗腦，三十歲以下的年輕人，很多人不知道七七抗戰什麼意思，也許聽過這個名字，可是裡面的歷史內容完全不知道。



武之璋認為，現在的教科書，從另一個角度看，就是民進黨的選票列印機，每天都在替民進黨印選票，民進黨的票每天在增加，這也是他們為什麼有恃無恐，認為大罷免會贏，重選也會贏，什麼都會贏。



相對之下，國民黨雖然仍有認同中國、認同和平統一的基層選民，武之璋說，但藍營長年缺乏足以服眾的領袖，譬如現任國民黨主席朱立倫根本是藍營團結的一個障礙，所以未來情勢非常不樂觀，藍營可能衹有走上街頭的非暴力革命，才有活路。因為即便沒有大罷免，藍營在“立法院”勉強多數的情況下，許多通過的法案也都被“釋憲”擋下，無法真正執行。



武之璋說，所以到今天為止，藍營是無路可走，也可能真的衹有大罷免成功，超過10席以上藍委被罷免，屆時藍白合也沒有用。逼到藍營走投無路的時候，才會想到問題出在哪裡，就是“國家認同”問題、文化認同問題、兩岸問題，這些根本的問題，藍營逃不了的，逃避也沒有用，逃避是死路一條。

