創黨元老許國泰：2028一定拉下民進黨

民進黨創黨元老許國泰7日晚間為藍委牛煦庭反罷免站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月8日電（記者 盧誠輝）民進黨創黨元老許國泰7日晚間到桃園市為藍委牛煦庭抗罷站台助講時表示，他已經很久沒有幫人站台，這次會願意站出來就是實在看不下去民進黨的所作所為，7月26日罷免投票不但要站出來反對民進黨，未來2028大選也一定要把民進黨給拉下來，給民進黨徹底的教訓。



牛煦庭7日晚間在桃園市龜山區陸光里河濱公園舉辦反罷免宣講活動，現場約有逾三百名民眾到場聽講，包括中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、無黨籍“立委”高金素梅、國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、民進黨創黨元老許國泰等人都到場站台助講。



許國泰指出，他已經很久沒有幫人家站台，這次之所以會願意站出來幫牛煦庭站台，是因為在網路上看到罷免牛的理由竟是，牛在“立法院”衝撞得很厲害、很認真在監督執政黨、刪預算也很認真，但“行政院長”卓榮泰竟然還敢說，刪預算讓“行政院”連衛生紙都沒有，但今年的預算明明就比去年還多了新台幣好幾百億元。



許國泰認為，沒有錢買衛生紙，卻有錢搞大罷免？竟然還針對為人民看緊荷包才刪預算的好“立委”來發動罷免，這樣合理嗎？過去民進黨在“立法院”是多數的時候，買疫苗高價不敢說，沒有雞蛋亂買就算報銷了也不管，所以衹有在野黨在“立法院”多數才能為老百姓看緊荷包，這樣有錯嗎？



他強調，如果這次大罷免成功，就會回到過去國民黨的黨產被沒收，公教人員的退休金被砍，現在好不容易增加的軍人薪水，只要大罷免一成功，很可能馬上又要調降回來了，所以大罷免這一戰非常的重要，為了台灣的民主，為了百姓和子孫的前途，這次一定要站出來反對民進黨。



許國泰說，他已經那麼老了，還願意站出來講話，就是因為看不慣民進黨現在的所作所為，過去他當“立委”時，為了制衡當時執政的國民黨去發動抗爭，當時的“行政院長”郝柏村是軍頭，原本可以派軍人把他們抓起來，但郝卻非常有風度，不管當時在野黨怎麼鬧、怎麼講，甚至還有在野黨“立委”拿資料丟郝，郝始終都笑笑的，哪像現在的民進黨官員，一點修養都沒有。他希望2028大選一定要把民進黨拉下來，一定要把民進黨這個爛黨、壞黨給拉下來。