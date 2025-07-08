高金素梅：賴清德獨裁思想令人毛骨悚然

無黨籍“立委”高金素梅7日晚間為藍委牛煦庭反罷免站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月8日電（記者 盧誠輝）無黨籍“立法委員”高金素梅7日晚間到桃園市為藍委牛煦庭反罷站台助講時表示，賴清德的法西斯獨裁思想，令人毛骨悚然，不知道未來要把台灣2300萬人民帶到哪裡去？現在的民進黨已經和過去的民進黨完全不一樣，完全把民主拋在腦後，因為現在民進黨不管是官員還是“立法委員”，全部都是既得利益者。



牛煦庭7日晚間在桃園市龜山區陸光里河濱公園舉辦反罷免宣講活動，現場約有逾三百名民眾到場聽講，包括中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、無黨籍“立委”高金素梅、國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、民進黨創黨元老許國泰等人都到場站台助講。



高金素梅指出，這一次民進黨為什麼要發動大罷免？就是因為民進黨還想一黨獨大，因為過去在蔡英文執政八年，民進黨在“立法院”就是一黨獨大，想通過什麼法案就通過，靠表決來輾壓所有在野黨“立委”不同的意見，所以才會搞得全台灣烏煙瘴氣。



高金素梅提到，後來台灣人民終於覺醒了，知道用“立法院”來監督執政黨的重要性，但賴清德一上任知道自己無法再像過去蔡英文執政時期一樣可以一黨獨大，所以就開始跟民進黨“立法院”黨團總召柯建銘和“行政院長”卓榮泰計劃了一場戲，而這場戲就是要無差別性的罷免藍委。



她說，最令人擔憂的事情是，民進黨所發動的大罷免一旦成功，台灣的民主將被踐踏，因為她認識許多過去的黨外前輩，當然也包括許多以前民進黨的前輩，這些人過去確實為台灣民主犧牲奉獻，但她想毫不客氣的說，現在的民進黨不管是官員或“立法委員”，全部都是既得利益者，把民主全拋在腦後了。



高金素梅強調，更可怕的事情是，賴清德不知道要把台灣2300萬人民帶到哪裡去？賴過去曾說要“洗滌人心”、“改造社會”，現在又說要“打掉雜質”，賴會講出這樣的話真的相當令人毛骨悚然，因為只有法西斯的獨裁思想才會說出這樣的話。