綠列5人狙殺名單　王鴻薇嗆：不讓邪惡得逞

國民黨團書記長王鴻薇。（中評社 資料照） 中評社台北7月8日電／7月26日登場的大罷免投票進入倒數，台媒報導，綠已列出“5人狙殺名單”將中國國民黨籍“立委”傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇、葉元之、羅廷瑋視為罷免首要目標。王鴻薇7日在臉書發文，喊出自己會站在守護民主底線的第一線，“一定全力應戰，不讓邪惡得逞”。



針對外傳“狙殺五人名單”，民進黨發言人韓瑩7日晚間回應稱毫無所悉，且是空穴來風。



王鴻薇指出，《自由時報》報導，726大罷免投票邁入倒數，賴清德也已下令全力協助罷免行動，民進黨已經列有“狙擊名單”自己便是首當其衝，預計很快將展開新一波攻勢。對此她表示，“事實上賴清德對她的監督揭弊本就有如芒刺在背，民進黨這次的指定狙擊，也完全是意料之中。”



王鴻薇表示，大罷免完全是政治惡鬥，但她有大家的支持，以及強力的聲援包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川，“這都是她堅持下去的最大動力”；王鴻薇說，面對大罷免已經到了最後階段，自己會站在守護民主底線的第一線，一定全力應戰，不讓邪惡得逞，要讓“國會”的監督與制衡得以繼續下去。



最後，王鴻薇說，不要懷疑賴清德想要打掉雜質的野心與決心，強調只要守下民進黨“狙擊名單”中的自己，就能終止這場政治惡鬥大罷免。