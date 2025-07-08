盧秀燕：台中1萬防空洞可容納600萬人

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月8日電（記者 方敬為）台中市將在7月15日舉辦“2025城鎮韌性演習”，以防空避難為主要演練項目，中國國民黨籍市長盧秀燕今天特別宣導，因應日益嚴峻的形勢，請民眾配合演習，聽聞警報要就近避難，她也請市民放心，台中防空避難處所有1萬多處，能容納逾600萬人，呼籲民眾下載台中市警消APP，可即時查詢掌握距離最近的防空避難室，到緊急事態才下載，就來不及了！



盧秀燕8日主持市政會議，宣導15日在台中辦理的“2025城鎮韌性演習”。她表示，軍方從7月9日到7月18日將在全台各地舉辦“漢光41號”演習，是大規模的操演，全台縣市都有配合項目，台中市預計於7月15日配合辦理城鎮任性演習，該演習整合萬安與民安演習，今年首度辦理，台中的操演項目是防空避難，當天下午1點30分至2點將發布防空警報，請民眾聽聞警報就近避難。



盧秀燕提醒民眾務必配合演習，如果防空警報響起，未就近避難繼續移動，依法可以處新台幣3萬元以上15萬元以下的罰款，請勿以身試法。



盧秀燕表示，最近大家在討論防空警報響起後，究竟要到哪裡避難？根據台中市政府建檔在案的防空避難設施總共1萬263處，最大容納量可以達到626萬4317人，台中目前有286萬人口，大概有2倍以上的避難收容量能，絕對足夠，請大家放心，民眾可以平時可以下載台中市警消APP，可查詢掌握距離最近的防空避難室，她也責請市府新聞局製作相關指引圖卡，讓民眾在緊急事態發生時，能有所因應。