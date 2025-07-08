關稅談判失利官員下台？吳思瑤：問題太跳躍

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月8日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普7日在社群平台上貼出白宮分別發給日本首相石破茂、韓國總統李在明的信件截圖，信中點出新的關稅稅率，對日韓商品分別徵收25%關稅，比原本公布多1%。對於即將公布的台灣關稅匯率是否有信心？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，她昨晚幾乎一夜未眠，希望大家要當談判官員的後盾。



媒體追問如果談判失利，是否應該要有官員負責下台？吳思瑤並未正面回應，她說，這個問題太跳躍，比跳躍更跳躍。現在還在談判，我們靜候最後結果出來，等待結果出來再做最後評判。



特朗普8日凌晨陸續發出關稅信給各國，台灣屏息以待。據悉有關工業和農業產品敏感項目談判艱難，台方仍堅守底線。在關鍵時刻，“行政院副院長”鄭麗君率談判團隊傳上周五再度赴美，就僵持不下的農工項目和美方溝通，爭取最佳結果，不到最後一刻不放棄。



對於美國公布對於日韓關稅都增加，台灣方面是否樂觀？吳思瑤說，大家都在等待，她昨晚幾乎徹夜未眠。今天公布這一波關稅偏高國家，美方釋出訊息都是相對屬於談判不順遂，雙方認為不用談判下去，第一波公布是這樣類型國家。



她表示，我們掌握訊息是台灣磋商中會努力的最後一分鐘，掌握整體利益給予談判最大支持與奧援，我們全力以赴做足準備，不可操之在我的部分就是持續努力。