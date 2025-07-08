陳佩琪北院旁聽　小草場外喊話為柯文哲打氣

當押解柯的囚車抵北院時，更有約20人高喊“阿北加油，奮戰到底！”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押十個月，台北地方法院8日繼續審理，並提訊押解柯文哲到庭。柯的妻子陳佩琪今天一早約8點55分現身北院領旁聽證，就為了能在庭上遠遠遙望柯，陳穿著一身素Ｔ恤、小碎花裙、白布鞋，面對媒體一言不發。



民眾黨公職、小草(支持者)也以各種方式聲援，當押解柯的囚車抵北院時，更有大約20人高喊“阿北加油，奮戰到底！”、“柯文哲清清白白”等口號聲援。



柯文哲已遭羈押10個月，民眾黨上下仍盡心用各種方式表達支持，包括民眾黨主席黃國昌、黨籍“立委”張啟楷、林國成都到場旁聽，民眾黨副秘書長許甫、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡也率文宣團隊旁聽，準備庭後以文字、圖卡方式，在臉書、IG等平台轉述庭內發生的任何狀況。



民眾黨曾在1日，因同案被告、前台北市副市長彭振聲妻子輕生時，號召支持者到北院聲援，但8日民眾黨並未主動號召群眾，因此一早排隊旁聽、聚集的支持者不多。



台北地方法院8日繼續審理京華城案，今天傳喚台北市都委會時任的技正胡方瓊作證，以釐清京華城案研議過程，提訊在押的柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇到庭，威京集團主席沈慶京則因住院醫療仍請假未到庭。