有王牌！林俊憲拼台南市長請出賴清德勘災

林俊憲今天邀請賴清德到台南勘災。（取自林俊憲臉書） 中評社台北7月8日電（記者 黃筱筠）民進黨台南市長初選競爭激烈，爭取提名的綠委陳亭妃昨天一早就到文旦果園勘災並在臉書PO文。賴清德子弟兵、綠委林俊憲趕緊於昨日下午在臉書上放上勘災照片，並說今天就請出賴來台南勘災。“總統府”今天公布賴將到台南視察文旦災損與漁港漁船受災等狀況。陳亭妃昨天也發文希望台電加緊搶修，要告訴民眾何時復電，卻遭到圍剿，陳也趕緊刪文。



颱風丹娜絲6日晚間自嘉義登陸，導致台南地區遭遇十多年來最強風災，造成大規模停電。根據台電統計，至7日晚間10點，大台南累積停電戶數達19萬戶，台電人員也冒雨搶修。



陳亭妃在臉書發文表示“台電人員很辛苦，亭妃也幫忙反應一整天了，但是台電可以告訴鄉親，電什麼時候可以修復好嗎？”讓民眾罵翻後刪文。林俊憲今天表示，台電從外地也緊急調動人員來支持，非常感謝台電同仁的辛苦，台南大概絕大部分的電都來了，多多給台電加油鼓勵。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤也說，昨天社群有一張照片感動無數人，天災過後第一線協助修復，台電不分晝夜搶修並付出專業與時間，應該給予更多包容。因為要修復地區非常多，台電夥伴都是想方設法修復，要給台電人員更高鼓勵。



吳思瑤表示，陳亭妃是在地“立委”反映地方民意，但是台灣都是多數人站在台電喝采這一方。



林俊憲也在臉書上說，除了緊急物資需求外，他也跟台電瞭解目前的狀況。台電已從各地抽調超過500名人力來台南搶修，高層主管也都坐鎮在台南指揮，盡可能以最快的速度恢復電力。感謝所有以各種方式協助救災的朋友，台南有你們真好！



賴清德下午將前往台南勘災，原本排定視察文旦柚農作災損情形、北門漁港漁船受損情形，但早上又新增視察七股北門區水電復原情形。