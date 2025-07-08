京華城案傳胡方瓊作證　黃國昌：檢方大翻車

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押10個月，台北地方法院8日繼續審理，並傳喚時任台北市都委會技正胡方瓊作證。台灣民眾黨主席黃國昌8日受訪表示，今天可說是檢察官大型翻車現場，胡當庭打臉筆錄沒有忠實反應意思，檢察官越問越尷尬，最後竟然是由審判長江俊彥出來救援。



台北地方法院8日繼續審理京華城案，今天傳喚時任台北市都委會技正胡方瓊作證，以釐清京華城案研議過程，提訊在押的柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇到庭，威京集團主席沈慶京則因住院治療仍請假未到庭。



黃國昌8日接受媒體訪問表示，今天檢方傳喚胡方瓊作證，但又是檢方傳喚的證人再度重重打臉檢察官，臉腫的程度還得由審判長江俊彥出來救援，大概是江看了都覺得慘不忍睹，可以說是檢察官大型翻車現場。沒有法庭直播真的很可惜，否則民眾就能感受到證人的氣憤、檢察官的尷尬，最後還得由江幫忙救援檢察官，他旁聽看得實在瞠目結舌。



黃國昌指出，胡方瓊強調三件事，一、按照都市計劃法申請容積獎勵是申請人的權利，至於內容是否合理，由都市計劃委員會審議認定。二、胡當庭指控去年7月被叫去廉政數訊問時，要檢查筆錄是否正確，竟然被廉政官催促，“大姐，筆錄不是公文，不用這樣字字句句看得那麼詳細。”三、證詞並未忠實反應證人的意思，胡曾向檢察官表達不懂庭訊的問題，但最後檢察官還是按自己所想寫的紀錄在筆錄上，還把與證人無關的、別人在討論的LINE文字，全部變成胡的筆錄。