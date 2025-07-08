彰化暴雨　縣長家鄉鹿港天后宮天公爐泡水

彰化一早暴雨，鹿港天后宮淹水到膝蓋高度，天公爐、供桌都泡水中。(照:鹿港天后宮提供) 中評社彰化7月8日電／雖然丹娜絲颱風已離開台灣，但其外圍環流仍為中部地區帶來強降雨。今天上午，彰化多處遭遇大豪雨侵襲，不僅短時間內雨勢驚人，雷電交加更讓民眾心驚膽跳。連中國國民黨籍縣長王惠美家鄉鹿港也慘淪“水世界”，水淹及膝，民眾寸步難行。鹿港天后宮天公爐、供桌都泡在水中，災情嚴重。



鹿港天后宮是當地的信仰中心，建於1591年，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基聖母神像的廟宇。



彰化縣上午大雷雨，閃電、雷聲不斷，鹿港鎮、花壇鄉等多個地區積淹水，淹水近半個輪胎高，伸港鄉等沿海村落停電。許多民眾冒雨上班直呼“今天彰化比較像有颱風”。另外，彰化知名景點鹿港天后宮也淹到膝蓋高度，天公爐、供桌都泡水中，廟方人員緊急啟動應變措施，出動抽水機排水，附近道路也水淹近輪胎高度。



彰化鹿港老街協會理事長黃世杰說，今天雨下太久，雨勢又大，造成鹿港溪水滿位，除了過去常淹的地方，不常淹水的路段也淹了，店家雖然有將物品墊高，但水淹至膝蓋根本躲不了，將與商圈會員聯合提專案補償。



鹿港多處路段淹水，沿路還看見家具、鐵桶、甚至有瓦斯桶漂在路上，讓居民驚嚇不已，鹿港天后宮也因雨水來的太快，廟埕變池塘，鹿港天后宮說，今天上午啟動抽水機不斷抽水，但來不及應付如此大雨勢。



廟方表示，強降雨排水宣洩不及造成淹水，廟前也都淹水，大家趕緊移走機車，附近很多路段都淹水，民眾行車要避開積淹水路段。

