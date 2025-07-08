昔部屬庭上喊絕對合法　柯文哲紅了眼眶

時任台北市都委會技正胡方瓊作證時說“絕對合法”，柯文哲紅了眼眶。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北7月8日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押10個月，台北地方法院8日繼續審理京華城案，今天傳喚台北市都委會時任的技正胡方瓊作證。柯文哲臉書在8日下午發文表示，今日開庭，看到昔日台北市府公務員，小心翼翼、字斟句酌的用自己畢生專業，力抗不專業檢察官，柯文哲好幾次忍不住搖頭笑了，那笑容帶著欣慰與肯定，當他聽到部屬大聲說出“絕對合法”！柯文哲更忍不住眼眶紅了。



台北地方法院8日繼續審理京華城案，今天傳喚時任台北市都委會技正胡方瓊作證，以釐清京華城案研議過程，提訊在押的柯文哲、中國國民黨籍台北市議員應曉薇到庭，威京集團主席沈慶京則因住院治療仍請假未到庭。



以下為柯文哲臉書全文：



今日開庭，看到昔日市府公務員，小心翼翼、字斟句酌的用自己畢生專業，力抗不專業檢察官，柯P好幾次忍不住搖頭笑了，那笑容帶著欣慰與肯定，當他聽到部屬大聲說出“絕對合法”！柯文哲更忍不住眼眶紅了。



一開庭就有些火氣，現在早已離開台北市府，在京華城容積審議時，擔任都委會技正的胡方瓊，對檢察官的每個問題都要再三確認，感覺真的是戒慎恐懼，問到後來她不忍了，她說：“我要舉一個最氣憤的例子，檢察官請我回答的時候，一直都講邵琇珮做了違法的事情，我問說：你們真的掌握她違法證據嗎？因為以我對邵琇珮這位長官的瞭解認知，她不會違法”。



檢察官並沒有拿出證據，卻拿出了胡方瓊與劉秀玲的line對話紀錄質問她：“可是妳在line上對她（邵琇珮）的評論不是這樣”。



胡方瓊這才氣憤還原，原來去年五月，京華城遭台北市議會甚至檢調調查後，前都委會執秘劉秀玲會經常傳訊息給她，但因為她已經離開台北市府到“經濟部”任職，她根本無從判斷訊息是不是事實、有沒有加油添醋？但檢察官卻要她在作證時，唸出她基於氣憤下寫的文字，變成對邵琇珮的指控，完全違背胡方瓊的原意。