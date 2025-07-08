邱臣遠撩落去　上班前街頭宣傳反罷挺高虹安

新竹市代理市長邱臣遠今日利用上班前的清晨時間，站上街頭為反罷免宣傳。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月8日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠近日利用上班前的清晨時間站上街頭，力挺停職中的新竹市長高虹安，為反罷免宣傳。邱臣遠表示，他會把握時間全力為反罷免宣傳，希望大家在7月26日都能出門投下不同意罷免選票。



高虹安涉“立委”任內詐領助理費，去年一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並停職，她也宣佈退出台灣民眾黨。目前新竹市長一職由高任內副市長、邱臣遠代理，高若被罷免，“內政部”將指派代理市長。



隨著首波罷免投票日僅剩不到20天，新竹市雙罷（高虹安、藍委鄭正鈐）選情相當激烈，過去和高虹安在“立法院”就有革命情感，後來又被高延攬進新竹市府的邱臣遠，近日也利用上班前的清晨時間，與民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋和志工朋友一起站上街頭宣傳反罷免，以實際行動力挺高虹安。



邱臣遠強調，他清晨站在街頭為反罷免宣傳，看到市民朋友為他加油打氣，感受到滿滿的前進動力，罷免並非理性手段，而是對正在穩健推動施政的團隊不必要的干擾。他呼籲所有新竹市民7月26日一定都要出門投下不同意罷免選票。



不僅如此，新竹市政府今日更召開“新竹好學”施政成果記者會，公布高虹安任內包括通學步道優化、校舍整建、數位學習升級、運動設施改善、社區閱讀推廣、擴校增班與教學設備補助、教職人員福利提升以及設置數位實驗高中等八大教育施政成果，積極為高虹安助攻。