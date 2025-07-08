小笠原欣幸：若罷不到6席重擊民進黨

小笠原欣幸。（中評社 資料照） 中評社台北7月8日電／大罷免將於7月26日投票，曾經多次神準預言台灣大選結果的日籍學者、清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸7日在臉書發文分析，對民進黨而言，唯有罷免成功席次達到雙位數（10席以上），才有機會在後續的6場補選中取勝，進而燃起重奪“立法院”過半席次的希望。反之，若罷免案成功數未能超過6席，將是對民進黨一記重擊。



小笠原分析，目前台灣民意結構呈現M型分裂趨勢，支持與反對賴清德的聲音勢均力敵，朝野政黨在整體支持率上也呈現膠著，雙方皆缺乏決定性的優勢。在個別選區中，M型結構的哪一端能取得優勢，尚難預測。



小笠原指出，從過去民調來看，罷免投票的主要戰場在論述層面。主張罷免者，多訴求“去除親中派“立委”；而反對罷免者，則強調“罷免推翻去年選舉結果並不正當”。雙方論述的說服力，將成為關鍵變數。目前整體民意對罷免多持保留態度，但在各選區內，罷免團體行動較為積極，相較之下，國民黨則顯得相對被動。



針對國民黨的應對，小笠原指出，國民黨原先提出“以罷制罷”的策略，試圖反制民進黨，但連署過程爆出造假風波，導致針對綠營“立委”的罷免案無一成案，不僅造成士氣打擊，也讓民進黨陣營振奮。此後，國民黨轉而仰賴各區“立委”後援會動員，力圖提升投票積極度，試圖逆轉局勢。



小笠原說，目前民進黨支持者對罷免案的立場相對明確，未來觀察重點將轉向國民黨支持者的投票動能是否升高。