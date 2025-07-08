最新政黨民調曝光！中間選民暴增將主宰選情

台灣民眾政黨偏好分佈，自1992年至2025年6月。（圖:政大選研中心） 中評社台北7月8日電/台灣政治大學選舉研究中心近日公布最新政黨認同調查結果，根據2025年6月資料顯示，台灣主要的三大政黨，民進黨目前的支持度為31.6%，仍居各主要政黨之首；國民黨則為18.9%，台灣民眾黨則獲得10.6%支持，但仍有高達38.2%的受訪者屬於“中立無反應”，顯示台灣選民在政黨認同上的流動性與觀望態度依舊明顯。



根據最新的6月民調結果顯示，相較於5月，民進黨從32.3%微跌0.7％為31.6%，依然主要政黨之首；國民黨則是從20.5％跌了1.6%變為18.9%，台灣民眾黨也從11.8％微幅下跌了1.2％，現在獲得10.6%支持。不過，最引人關注的是，“中立無反應”的民眾，從34.5%飆漲到38.2％，增幅高達3.7%。



政大選研中心自1992年6月至2025年6月，透過系統性調查掌握台灣政黨光譜變化。調查方式主要詢問民眾“比較支持哪一個政黨”，若未表態，則進一步追問“是否偏向某一政黨”，藉此更準確地建構政黨認同的分類。依據受訪者的回應，該中心將政黨認同分為八大類，包括認同民進黨、國民黨、新黨、親民黨、台聯黨、時代力量、台灣民眾黨，以及中立無反應與其他。



而選研中心在2015年9月以前的問卷版本，僅列入國、民、新、親、台聯等五大政黨選項，並於2001年12月以前納入“建國黨”，因此在過往趨勢圖上，仍可見建國黨的相關數據。隨著政黨版圖轉變，調查設計也持續調整，以納入如時代力量、台灣民眾黨等新興政黨，讓趨勢更貼近現實政治情勢。



該項民調調查對象為台灣本島地區年滿20歲的成年人，採用市話與手機雙軌並行方式進行。市話部分依中華電信住宅部電話號碼簿為母體，抽樣時透過系統隨機加碼方式，納入未登錄的家庭電話用戶；手機部分則參考“國家”通訊傳播委員會公布的行動網路業者號碼核配資料，搭配亂數產生最後五碼進行撥打，務求樣本代表性。



此外，研究團隊也特別強調，為確保樣本分布符合實際社會結構，所有原始資料均經由“多變數反覆加權法”（raking）處理，根據性別、年齡、教育程度與地理區域等變項進行調整，加權基礎則依據內政部的臺閩地區人口統計資料。



據選研中心說明，每個資料點皆為年度合併資料（上半年調查資料合併於年中發布），數據百分比四捨五入至小數點第一位，因此各選項總和有可能略高或略低於100%，屬統計常態範圍。該中心強調，未來將持續追蹤台灣民眾在政黨認同上的變化，以提供社會與決策者更完整的民意觀測指標。