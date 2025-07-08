醫師羅浚晅接任台灣北社理事長　衝刺罷免

羅浚晅。（中評社 資料照) 中評社台北7月8日電／獨派團體台灣北社5日完成理監事改選，由開業醫師羅浚晅當選理事長。隨即召開首次理事會議，通過成立“大罷免特別宣講團”。多位新任理事亦為“大罷免人權律師團”重要成員。



北社表示，目前罷免行動已擴展至桃園、台中、台北等地，地方團隊積極推進連署、街講與社區動員，凝聚強大民意。



北社表示，隨著行動邁入第二階段，各地座談與論壇陸續展開，北社除參與發起，也全力投入宣講與後勤支援，展現組織動能。