颱風吹翻屏東光電板　藍爆廠商是綠友友

國民黨團召開“綠電賺飽 一吹就倒！上億元補助換來海上垃圾！”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月8日電（記者 張穎齊）丹娜絲颱風肆虐中南部，屏東佳冬、枋寮外海“旭東環保科技公司”光電場太陽能板被吹成了大批海上廢棄物。中國國民黨“立法院”黨團8日開記者會，揭露旭東拿下政府1.35億元新台幣補助，甚至還與民進黨籍“立委”鍾佳濱、吳沛憶有政治獻金關係，政商關係綿密，且迄今民進黨籍屏東縣長周春米竟還在海外沒回台。



台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、國民黨團披露，屏東佳冬、枋寮外海“旭東環保科技公司”光電場，海上平台面積約500乘以500平方公尺，共獲得“中央政府”補助1.35億元，旭東則出資2億，進行離岸太陽光電系統浮台技術開發計劃案，原本預計今年完工、使用20年，結果僅施作1年的時間就被颱風打壞淪為“海廢”。屏東縣府今回應要求“停工”，並針對旭東要求改善。



國民黨團8日下午於黨團記者室開“綠電賺飽 一吹就倒！上億元補助換來海上垃圾！”記者會，由藍委蘇清泉、陳菁徽、國民黨籍台北市議員柳采葳出席。



柳采葳揭露，屏東縣府辯說在海上衹有浮台結構、沒有光電板，但多少媒體已披露、拍到有光電板，且旭東與民進黨關係匪淺，旭東獨董名單就有民進黨籍屏東縣前縣長曹啟鴻、屏東縣前環保局長魯台營，根本是在當門神墊被。而此案剪綵時，也是在民進黨籍前屏東縣長潘孟安任內親自前往剪綵，在場也有前綠委蘇震清、綠委鍾佳濱等，旭東更有捐政治獻金各10萬元新台幣給鍾佳濱、吳沛憶。