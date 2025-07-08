台美關稅談判卡關　黃國昌轟黑箱

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月8日電（記者 鄭羿菲）台美關稅談判卡關，台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌8日表示，目前在野黨連最基礎的資訊都沒有，在這樣“黑箱談判”的環境下，他無從評論。



至於“立法院”原訂上周處理規模達新台幣4100億元的“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例”，何時才會再處理？黃國昌說，等行政部門到底什麼時候要提供給“國會”最基礎的資訊，否則沒有基本資訊的情況下，無從判斷、無從進行。



特朗普陸續宣布新關稅，“開獎”名單包括日韓25%、南非30%，目前以寮國及緬甸被課徵40%為最高，皆8月1日上路。台官方尚未收到訊息。



台灣民眾黨“立法院”黨團8日下午召開“濫權羈押 迫害人權 修法刻不容緩”記者會，出席者包括民眾黨“立院”黨團總召黃國昌，中華人權協會理事、律師李宜光，真理大學法律系主任吳景欽，東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，民眾黨團一而再再而三地提出呼籲，民進黨過去告訴台灣社會，對外經貿談判，公民社會和“立法院”要有事前與事中的參與及監督，而不是談完後告訴大家Yes or No，直接要人民畫押。



黃國昌說，相信從2013年到2014年，民進黨人與專家學者發表的文章至少都有1千篇以上，包括蔡英文，與現在赴美談判的關鍵人物、“行政院副院長”鄭麗君。可惜，當年說的話尤言在耳，但令人遺憾的是掌握權力後，完全不是這麼回事。



黃國昌怨道，到目前為止，當媒體詢問這件事情時，他不是不願意回答大家，而是無從回答，因為在野黨目前連最基礎的資訊都沒有，在這樣一個“黑箱談判”的環境下，他無從評論，因為毫無評論的基礎。