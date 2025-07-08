藥品徵高關稅？醫界藍委憂健保恐上漲

左起藍委陳菁徽、蘇清泉。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月8日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普陸續公布對等關稅稅率，醫藥界擔心特朗普日前點名的藥品稅是否包含在內？醫界出身的中國國民黨籍“立委”蘇清泉8日表示，當特朗普鎖定對中國大陸、印度的原料藥要提高關稅時，就也影響台灣，會增加學名藥的價格。若美國要課台灣藥品稅，也會使台灣原料藥價漲價，他憂心連帶影響台灣健保也跟著漲，國民黨智庫都會盤點。



特朗普5月12日簽署行政命令，號稱要將美國藥價調降30%到80%，計劃推動所謂的“最惠國”政策，即美國支付的價格將與全球任何一個支付最低價格的國家相同，並推動跨國製藥企業將高利潤藥物生產線移回美國本土，以限制利潤外流及緩解美國國內的醫藥成本負擔，另外也不排除未來對進口藥品加徵關稅。



國民黨“立法院”黨團8日下午於黨團記者室開“綠電賺飽 一吹就倒！上億元補助換來海上垃圾！”記者會，由藍委蘇清泉、陳菁徽、國民黨籍台北市議員柳采葳出席，並回應時事。



蘇清泉說，美國是依賴中國大陸及印度製藥用材料，特朗普想提高中國、印度原料藥的關稅，這也連帶影響，增加了學名藥的價格。歐洲、美國都是開發學名藥，中國、印度則是原料藥。若特朗普點名藥品也要徵高關稅，那從美國進口台灣的藥，也會牽涉到台灣的原料藥價，台灣原料藥價水漲船高時，台灣健保是否也要跟著漲幅？很麻煩。



蘇清泉說，台灣的原料藥市場規模雖小，聚焦於3大家原料藥，原料藥價成本高，沒有在台灣內銷，而應美國要求都銷到國外、投資美國，那政府有無做好應對？關心藥品關稅的對策？但他知道不能只靠政府，國民黨智庫也有盤點辦法，可提供給政府參考，來共同面對亂七八糟的特朗普關稅政策。



醫界出身的陳菁徽則補充表示，藥品若被課關稅，那更要注意的是，很多癌友擔心的主要是癌症藥價的上漲，這將會牽涉到癌症藥，因癌藥都是從國外進口。