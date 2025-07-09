劉泰廷：美對台關稅稅率可觀測中美關係

中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月9日電（記者 方敬為）台美關稅談判卡關，中興大學國際政治研究所助理教授劉泰廷接受中評社訪問表示，台灣與中美博弈息息相關，也常受中美關係變化影響，後續美國對台關稅稅率，或可作為觀測中美關係指標。台灣處境特殊，稅率較難預測。



劉泰廷，中興大學國際政治學研究所博士，兼任興大當代中國研究中心研究員、日韓總合研究中心研究員等職，研究專長包括國際關係理論、國際政治經濟學、東亞國際關係、中國外交政策、兩岸關係等。



美國8日公布首波14個國家的新對等關稅稅率，其中，日本、韓國、馬來西亞、哈薩克、突尼西亞等國將被課徵25%關稅，南非與波士尼亞30%，印尼32%，孟加拉與塞爾維亞35%，泰國、柬埔寨36%，緬甸與寮國最高達40%。



對於台灣稅率的走向，劉泰廷表示，台灣未出現在美國的首波名單，台灣官方對外宣稱，是由於雙方談判仍在進行中，但根據台灣的處境特殊性，加上美中台大三角理論，美國對台灣的關稅課徵走向，不會是衹有單純經貿方面的考量。



劉泰廷提到，近日有媒體消息指出，中國大陸9月3日在北京舉行閱兵大典，將邀請美國總統特朗普與俄羅斯總統普京出席，同時傳聞特朗普今年下半年將率企業代表團訪華。這些動向無疑將牽動美中關係的未來走向，並對台美互動產生連鎖效應。



他強調，特朗普政府的不確定性是觀察中美關係與台美互動的重要切入點。只要符合美國利益，或當特朗普認為雙方仍有交易空間，即使過去曾針鋒相對，和緩的可能性依然存在；反之，若出現新的衝突因素，雙方關係也可能迅速惡化。當前會有相關消息的釋出，很可能是雙方都有意轉圜關係的訊號。