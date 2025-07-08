颱風重創　台電摸黑搶修坐路邊吃便當

台電人員在台南搶修，忙到晚上8點才能在路邊坐下吃一口飯。(照:台電電力粉絲團臉書) 中評社台北7月8日電／丹娜絲颱風重創雲嘉南，台電統計全台有650支電桿、3座電塔倒塌，全台一度高達83萬戶停電，台電動員超過萬人搶修，截至今早7時台南仍有9萬2626戶停電，台電在粉專貼出昨晚8時維修人員不斷搶修，忙到只能坐路邊摸黑吃便當的照片，感動許多人，吸引5.4萬人按讚，直呼“感謝有您們”。



台電電力粉絲團7日在臉書、Threads發文指出，台電人員在台南搶修，已經忙到晚間8點了，只能簡單在路邊吃一口飯、喝一口水，吃飽了還要繼續拚，為的就是讓民眾早一點有電可用。



台電指出，此次丹娜絲颱風導致電桿倒斷及電塔倒塌範圍廣，數十年未見，需大量調度所需設備與搶修人力，“台電同仁持續努力復電，也盼受影響民眾能理解”。根據台電統計，這次颱風風雨一度導致全台83萬2211戶停電，目前已修復64萬8973戶，但仍有18萬3238戶停電，包含台南仍停電9萬2626戶、嘉義縣8萬2944戶、嘉義市4448戶、雲林縣1898戶等。



貼文PO出後引發網友熱烈討論，臉書上有2萬人按讚、Threads則有5.4萬人按讚，許多民眾紛紛感謝台電，“辛苦維修人員了，我家即將挑戰停電25小時，沒什麼抱怨，你們按步就班來吧！務必注意安全”、“我們邁入停電29小時中”、“台電人員及外包商辛苦了，安全第一”、“感謝的心，感謝有您們”、“還是基層人員在辛苦”、“我外公以前也是台電外勤人員，在花東地區，每次只要有颱風來襲就一定二話不說，馬上穿著制服出門搶修”。