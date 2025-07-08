陳其邁親自率隊挺嘉義　黃敏惠擁抱致謝

高雄市長陳其邁親赴嘉義災區，嘉義市長黃敏惠給予擁抱。（照片：陳其邁臉書） 中評社高雄7月8日電／丹娜絲颱風重創中南部地區，嘉義災情尤為嚴重，全台已有11個縣市伸出援手提供支援。民進黨籍高雄市長陳其邁昨日第一時間盤點市府人力機具，派出39輛車、破百人前往支援，晚間更親赴現場關心，中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠一見到他馬上給了一個大擁抱表達感謝。



颱風丹娜絲7日下午5時30分解除颱風警報，但因是120年來第一個在嘉義登陸的颱風，災情慘重。嘉義市府表示，高雄市長陳其邁於7日上午第一時間，透過電話與市長黃敏惠聯繫相關災後重建協助事項，晚間更親自來到嘉義大學新民校區，與市長黃敏惠共商相關協助事宜。



陳其邁今天表示，高雄感同身受過去山陀兒颱風時各縣市的援助，強調“這是我們應該做的事”。



陳其邁今天上午主持市政會議前，被問及昨日支援嘉義縣市的動機，他說，昨天9點多的時候，高市府各單位都有詢問2縣市風災受損狀況，他們初步回應災情嚴重，希望能夠盤點災損狀況需要多少人力車輛跟器具，市府得知後也立刻做準備。



高市府昨天12點多完成整備，派出人力機具，共113人，機具89（含車輛39台、鏈鋸50組），來向嘉義縣市進行支援。陳其邁提到，過去高雄在山托兒颱風的時候，各縣市也給予最大支持，這種將近16級風力，災情可說非常嚴重，高雄感同身受當時別人對我們的援助。



陳其邁表示，昨天去嘉義縣市沒有通知兩位首長，單純去慰勞高雄市同仁，包含同仁在那的吃住休息，也交代他們務必達成救災任務，告一段落後才回到高雄。



陳其邁強調，“任何人都會跟我一樣做同樣的事，這是我們應該做的事，困難的時候更應該幫助別人。”陳其邁說，真的很感謝市府同仁，昨晚8點多市府同仁還在那工作，真的非常令人感動。

