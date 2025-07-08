中台灣豪雨　台鐵林內至二水路線遭掏空

台鐵二水至林內間軌道受大雨影響，路線被掏空，雙線不通。（照:台鐵提供） 中評社彰化7月8日電／颱風丹娜絲已經遠離台灣，但今天在台灣中南部地區卻下起“比颱風天誇張”的雨勢，尤其彰化地區多處淹水。台鐵表示，因豪雨影響，彰化的二水站至雲林的林內站之間軌道受大雨影響，造成路線掏空，雙線無法通車。台鐵公司組成應變小組，啟動公路接駁，並派員搶修，預計今晚6時搶通。



超強對流胞發展直擊彰化縣！彰化地區8日短時間強降雨釀災，福興鄉今累積雨量已破324毫米，彰化各測站日雨量直接霸榜，彰化29個測站雨量高達130毫米以上，全縣幾乎在一級淹水警戒。



根據氣象署觀測顯示，截至今下午1點整，彰化福興測站累積雨量達324毫米，相當驚人，鹿港、埔鹽、秀水、永靖雨量也都達297、273.5、271、268毫米，今前30名雨量有29個測站是屬於彰化縣，雨量累積圖可是看出彰化雨量紫爆。



氣象署指出，對流雲系發展旺盛，今日除了彰化縣有局部豪雨或大豪雨，南投縣、雲林縣、連江縣地區及嘉義縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨，中南部地區有局部大雨發生的機率。



台鐵公司說明，今日14：25二水＝林內間（K255＋200）受豪大雨影響，路線掏空造成雙線不通。已於14：30成立公司本部一級應變小組及中、南區應變分組，並即時啟動林內＝二水間公路接駁，並透過站內、車上廣播協助旅客轉乘。嘉義工務段已動員人力、機具全力搶修，預計今日18時完成搶修，恢復通車。



有關退、換票部分，台鐵表示，受豪大雨影響致行經二水至林內區間未使用車票，1年內退票免收退票手續費，若有去回程車票可一併辦理。