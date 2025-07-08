千名旅客滯留金門　民航局協調軍機協助疏運

受颱風影響，大量旅客滯留金門機場，7日軍機投入載運旅客仍難消化，8日軍機再度啟動疏運。（陳玉珍珍愛金門臉書） 中評社台北7月8日電／受丹娜絲颱風影響，航班大亂。“交通部”民航局表示，昨天協調航空公司加班機（含放大機型）疏運，今早再協調加開台北－金門放大機型4架次、加班機2架次，以及台北－澎湖2架次放大機型，合計2天民航機共提供3萬4283個座位、軍機支援26架次，提供1820個座位。



受丹娜絲颱風影響，金門飛機停飛達1天半，航班大亂，造成逾3000名旅客滯留島上。昨天雖加開航班疏運，今天仍有1000多名旅客滯留在機場。



民航局指出，境內線民航機今表定預計飛航266架次、提供2萬412座位數，其中金門72架次、6316座位數，澎湖128架次、1萬824座位數；馬祖航線於今日恢復飛航，飛航26架次、1760座位數。



針對離島疏運規畫，民航局說，昨天已協調航空公司放大台北－金門機型及增飛台北－澎湖各2架次，共提供322座位數；今早已再協調航空公司台北－金門4架次放大機型及2班次加班機、台北－澎湖2架次放大機型，華信、立榮航空總計加班機及放大機型共12架次，提供1008座位數。



另外，協調“國防部”支援軍機12架次，共提供840座位，包含協助疏運馬祖往松山6架次、松山往馬祖2架次。金門往台北／台中／高雄各1架次。高雄往金門1架次。



民航局表示，統計7日至今天，民航機共提供3萬4283個座位。其中，加班機或放大機型共38架次、4830個座位。軍機共支援26架次，提供1820個座位。



中國國民黨籍金門“立委”陳玉珍在臉書發文表示，華信航空今天擴大3班航班，包括上午10時5分、下午4時50分、下午8時50分往返台北、金門航班協助疏運。