周春米被諷北歐線上勘災　屏東縣府澄清

屏東縣長周春米7日臉書發文。（照片：周春米臉書） 中評社屏東7月8日電／丹娜絲颱風肆虐，台灣尾的屏東災情不斷。民進黨籍屏東縣長周春米被爆料人在北歐，卻在臉書PO出許多搶災的圖文，被轟是“北歐線上勘災”。



人在北歐的周春米最新臉書發文指出，丹娜絲颱風遠離，兩日帶來大量降雨，屏東山區最高累積雨量近500毫米，目前仍有強降雨或大雷雨，“目前有零星道路受阻、號誌故障等情形，縣府團隊正全速排除，讓鄉親恢復正常生活！感謝所有堅守崗位的同仁，守護屏東，一切平安！”



屏東縣政府表示，這一考察行程早在1年前即規劃，而途中雖遇颱風侵台，但周春米一直都與災防中心密切聯繫，掌握狀況，指示全面防颱戒備，讓颱風影響降至最低。



屏東縣府發言人鄞鳳蘭批抨媒體“惡意遭簡化”，某電視新聞數位部記者來要行程，本府不疑有他，但該台事後並未出現這則新聞，反而在疑似側翼的粉專出現惡意簡化版，接著由台北市議員發動攻擊，“把辛苦奔走的行程變得像旅遊行程，這不是抹黑，什麼是抹黑？”



鄞鳳蘭表示，考察北歐早在一年前即規劃，行程緊湊精實，考察目的是為屏東未來將興建3座大型圖書館、促進城市永續發展，拜訪丹麥、芬蘭、瑞典等3個台駐外代表處，更透過代表處幫忙，與北歐幾座圖書館館方、環保公司，深入交流訪談；走訪4個國家知名圖書館，讓圖書館新建工程更完善，培養閱讀力；參訪北歐著名環保回收公司及其焚化廠設備，期待邁向永續。



鄞鳳蘭表示，丹娜絲從熱帶性低氣壓到成颱時間不到兩天，就算立刻買機票回台也來不及，人在北歐周春米一直與副縣長、災防中心聯繫，掌握狀況，指示全面防颱戒備，讓颱風影響降至最低。