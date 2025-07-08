遭綠粉傳訊恐嚇　新竹市民政處長施淑婷報案

新竹市民政處長施淑婷7日深夜遭自稱支持八炯的綠粉傳訊恐嚇，8日傍晚已到警局報警。（照片：施淑婷臉書） 中評社新竹7月8日電（記者 盧誠輝）大罷免7月26日投票，罷團要角、網紅八炯近日接受專訪時稱大罷免如果失敗，如果中共攻台，賴清德就沒有權力宣布“戒嚴”，引發議論。台灣民眾黨籍新竹市民政處長施淑婷在臉書轉貼相關新聞直呼“太離譜”，卻遭八炯揚言提告，沒想到後來更遭自稱支持八炯的綠粉恐嚇“放火燒你家”，施已到警局報案。



施淑婷7日在臉書轉貼“八炯憂心大罷免大失敗下場，賴清德戒嚴權會被沒收”相關新聞，直呼“太離譜了，原來大罷免是為了保障賴清德可以順利的執行戒嚴？”八炯認為施對專訪內容斷章取議，揚言將對施提起告訴。



原以為事情就此落幕，沒想到7日深夜，施淑婷的臉書卻收到自稱支持八炯的綠粉傳訊息恐嚇說，“要放火燒你家”、“拿刀捅死你”，施嚴正譴責任何形式的網路暴力與恐嚇行為，並在8日傍晚已到警局報案。



施淑婷表示，在一個民主社會中，針對公共事務的討論與批評，應在法治與理性的基礎上進行。對於任何事物她始終保持開放態度，願意傾聽不同意見，但暴力威脅已嚴重逾越言論自由的界線，侵害她與家人的人身安全，絕不能容忍。



施淑婷指出，今年台灣社會的對立越趨激烈，理性對話空間正在被激進情緒取代，這不是我們想要的政治文化。當權者應正視此一情況，出面譴責暴力言行，遏止網路仇恨繼續滋長。她將繼續堅守崗位，絕不因為任何恐嚇退縮，並期待社會各界共同站出來，拒絕暴力、守護民主、維護台灣社會的理性與安全。